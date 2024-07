Porsche Aktie News: Porsche am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 72,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Die Porsche-Aktie legte bis auf 72,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.271 Porsche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 115,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 10,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 102,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Varta-Aktie +19 Prozent: Porsche plant Übernahme des E-Auto-Batteriegeschäfts von Varta