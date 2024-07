Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 72,42 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 72,42 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 72,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 265.573 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,55 EUR) erklomm das Papier am 14.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Bei 65,66 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,13 EUR an.

Porsche veröffentlichte am 26.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,00 EUR fest.

