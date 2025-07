Porsche Aktie News: Porsche büßt am Dienstagvormittag ein

Kurs der Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 42,11 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 42,11 EUR. Bei 42,01 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 22.768 Stück.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,14 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 80,81 Prozent wieder erreichen. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 6,01 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.

Analysten beflügeln Autowerte: Forvia-Aktie besonders stark

Aktien von Rivian und Volkswagen uneins: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze