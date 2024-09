Porsche Aktie News: Porsche am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 66,26 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 66,26 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 65,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.914 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 102,45 EUR markierte der Titel am 12.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,62 Prozent hinzugewinnen. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 1,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

