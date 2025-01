Porsche Aktie News: Porsche wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 58,88 EUR ab.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 58,88 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 58,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.041 Porsche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,56 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 39,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (55,58 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,60 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 79,88 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,31 EUR fest.

