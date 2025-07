Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 43,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 43,98 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,47 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 500.802 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,14 EUR erreichte der Titel am 12.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 73,12 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 10,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,14 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Volkswagen-Aktie etwas höher: VW liefert im zweiten Quartal etwas mehr aus

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.

Analysten beflügeln Autowerte: Forvia-Aktie besonders stark