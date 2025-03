Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 56,72 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 56,72 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 56,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 576.253 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,24 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,60 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 5,50 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,13 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

