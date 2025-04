Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Freitagmittag seitwärts

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 42,77 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 42,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 43,42 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 42,21 EUR. Bei 43,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.944 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 124,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 5,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 63,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 3,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

