Porsche Aktie News: Porsche gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 43,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 43,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,47 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 230.924 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,20 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,96 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,01 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Volkswagen-Aktie etwas höher: VW liefert im zweiten Quartal etwas mehr aus

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.

Analysten beflügeln Autowerte: Forvia-Aktie besonders stark