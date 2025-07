Porsche Aktie News: Porsche steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 44,56 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 44,56 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 45,07 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,50 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636.245 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 68,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,14 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je Aktie aus.

