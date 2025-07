Porsche Aktie News: Porsche fällt am Nachmittag

Kurs der Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 43,72 EUR ab.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 43,72 EUR nach. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,31 EUR nach. Bei 44,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 411.326 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 74,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 10,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Porsche-Aktie. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 48,14 EUR.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,01 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,86 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

