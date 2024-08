Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Montagvormittag vor

Porsche im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 66,86 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 66,86 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 66,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,66 EUR. Zuletzt wechselten 11.752 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2023 auf bis zu 105,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,39 Prozent. Bei 65,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 2,00 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 98,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

