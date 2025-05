Porsche Aktie News: Porsche zieht am Mittag an

Porsche im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 48,23 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 48,23 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,64 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 113.508 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 86,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,64 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,72 EUR an.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

