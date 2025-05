Porsche Aktie News: Porsche büßt am Montagmittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,06 EUR.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 46,06 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 45,97 EUR. Bei 46,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.317 Porsche-Aktien.

Bei 84,04 EUR erreichte der Titel am 18.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 12,22 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 2,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

