Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 54,04 EUR ab.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 54,04 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 53,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 166.484 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 78,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 53,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 1,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,40 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.03.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

