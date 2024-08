Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Mittwochnachmittag zu

So entwickelt sich Porsche

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 66,34 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 66,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 66,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 178.392 Stück.

Am 18.08.2023 markierte das Papier bei 105,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 58,65 Prozent Luft nach oben. Bei 65,12 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 1,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,38 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Porsche-Aktie.

