Porsche Aktie News: Porsche behauptet sich am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,64 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,64 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,40 EUR zu. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 59,30 EUR. Mit einem Wert von 60,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.526 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. 61,90 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 55,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 7,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,14 EUR aus.

Porsche gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 EUR fest.

