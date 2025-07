Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Porsche im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Mit einem Kurs von 41,94 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,94 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 41,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Porsche-Aktie sank bis auf 41,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,89 EUR. Zuletzt wechselten 17.728 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,83 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 5,63 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,69 EUR je Aktie.

