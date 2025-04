Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Porsche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 44,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 45,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 81.948 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,70 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2024. 110,77 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Abschläge von 10,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,72 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Am 06.05.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

