Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 75,06 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 75,06 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 74,56 EUR. Bei 74,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.904 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 114,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Mit einem Zuwachs von 53,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2024 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 12,52 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

