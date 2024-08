Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 67,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 67,60 EUR zu. Die Porsche-Aktie legte bis auf 67,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 259.681 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 105,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,70 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 65,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

