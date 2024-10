Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Porsche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 69,08 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 69,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,94 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,40 EUR. Bisher wurden heute 11.602 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 39,78 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Abschläge von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 24.07.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,43 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

