Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 42,58 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 42,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,53 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 188.123 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 76,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,05 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 48,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

