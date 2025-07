Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag tiefer

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 42,86 EUR ab.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 42,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 42,68 EUR. Bei 42,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 23.564 Porsche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 7,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,14 EUR an.

Am 29.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,01 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,69 EUR fest.

