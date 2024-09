Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 66,86 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 66,86 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 66,74 EUR. Mit einem Wert von 67,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.267 Porsche-Aktien.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 48,58 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,32 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 3,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,63 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

