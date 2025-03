Porsche Aktie News: Porsche zieht am Mittag an

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 54,62 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 54,62 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 54,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,66 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 326.647 Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. 76,79 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (53,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,00 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

