Porsche Aktie News: Porsche stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 71,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,82 EUR an der Tafel. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,16 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 71,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,50 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 11.159 Aktien.

Bei einem Wert von 114,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 8,58 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

