Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Vormittag zu

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 67,96 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 67,96 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 68,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.726 Porsche-Aktien.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 30,35 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,32 EUR am 10.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 5,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 90,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,47 EUR je Aktie.

