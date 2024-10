Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 68,14 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 68,14 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,00 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.564 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. 41,71 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,55 Prozent.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,75 EUR.

Am 24.07.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,35 EUR je Porsche-Aktie.

