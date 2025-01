Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,06 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 61,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 61,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 60,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.082 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 36,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 55,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 8,97 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,71 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,33 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Porsche-Aktie