Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,42 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 57,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 57,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 213.895 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 68,16 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 54,98 EUR fiel das Papier am 12.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 4,25 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Porsche-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,13 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,27 EUR je Porsche-Aktie.

