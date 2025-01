Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 61,04 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 61,04 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 60,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 169.270 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 36,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 8,94 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 9,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

