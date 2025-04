Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag gestärkt

Porsche im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 44,05 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 44,05 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,54 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.760 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2024 bei 92,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,53 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,60 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 11,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,14 EUR je Aktie.

