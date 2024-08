Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 70,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.324 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2023 bei 103,05 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 31,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 65,12 EUR. Abschläge von 8,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,38 EUR an.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

