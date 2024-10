Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 70,68 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 70,68 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,28 EUR an. Bei 68,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 404.600 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,62 Prozent. Am 23.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 25.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

