Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 51,20 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 51,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 50,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,76 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145.044 Stück gehandelt.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 88,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 50,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 0,70 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,00 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 9,11 Mrd. EUR, gegenüber 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,42 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 3,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

