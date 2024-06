Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 70,52 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 70,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 70,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 280.911 Stück.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 116,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,06 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,88 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 3,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,25 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

