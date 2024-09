Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 69,86 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 69,86 EUR. Bei 70,10 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 69,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 50.495 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 96,56 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,22 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Mit Abgaben von 8,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,88 EUR.

Am 24.07.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

