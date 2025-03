Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 48,64 EUR ab.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 48,64 EUR ab. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,90 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.592.719 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 98,52 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,15 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,14 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 30.10.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 9,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Porsche die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,45 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Varta-Aktie: Varta will Millionen einsparen

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich