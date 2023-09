Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 88,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 88,46 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 231.922 Porsche-Aktien.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 8,43 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 111,35 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche am 25.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: DAX schlussendlich in Rot

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag