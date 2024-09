Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 72,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 72,68 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.023 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 24,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2024 auf bis zu 63,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Börse Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag