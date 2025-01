Porsche Aktie News: Porsche büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 62,18 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 62,18 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 62,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.411 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 55,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,61 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,14 EUR an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,36 EUR fest.

