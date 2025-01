Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 61,36 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 61,36 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,02 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,94 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.338 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,37 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 9,42 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 EUR je Porsche-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

