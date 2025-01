Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 61,18 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 61,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 61,18 EUR. Bei 61,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 22.698 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,56 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 36,64 Prozent niedriger. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 69,14 EUR.

Am 30.10.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,11 Mrd. EUR, gegenüber 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,12 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,36 EUR je Aktie belaufen.

