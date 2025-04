Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Keller

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 44,01 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 44,01 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 43,35 EUR. Bei 43,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.109.250 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,46 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,27 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 40,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,13 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,64 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,11 EUR.

Am 03.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 11,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

