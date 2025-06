Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 41,45 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 41,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 41,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 240.217 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2024 bei 78,20 EUR. 88,66 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,43 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je Porsche-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,72 EUR aus.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Hot Stocks heute: Dollarabwertung I Porsche Shortsellers Liebling I NVIDIA

Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform