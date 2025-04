Porsche Aktie News: Porsche gibt am Dienstagnachmittag nach

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 44,65 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 44,65 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.835.847 Porsche-Aktien.

Am 30.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 100,36 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 9,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,64 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 56,11 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 03.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 30.07.2025 gerechnet. Porsche dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

