Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 62,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 62,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 62,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,44 EUR. Zuletzt wechselten 220.529 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 55,74 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 55,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,14 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Aktie aus.

