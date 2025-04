Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 43,79 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 43,79 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,79 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,50 EUR. Zuletzt wechselten 380.401 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 01.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 99,04 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 8,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,60 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,78 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 11,52 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

