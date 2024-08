Porsche Aktie News: Porsche steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 70,62 EUR nach oben. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 70,84 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.650 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 102,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 31,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,12 EUR am 13.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 7,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 97,38 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

